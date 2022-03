A Rovereto un nuovo presidio Per la Pace e il Disarmo, in Ucraina e nel mondo

Sabato 5 marzo alle ore 17 la cittadinanza di Rovereto e dintorni si ritroverà in Largo Vittime delle Foibe, per un nuovo Presidio Per la Pace e il Disarmo, in Ucraina e nel mondo.

“In queste ore di angoscia e preoccupazione per la guerra dichiarata da Putin all’Ucraina, le associazioni per la Pace invitano a un presidio per gridare con forza la fine del conflitto armato, per arrivare a un trattato di pace possibile e attuabile”, l’appello della Rete Rovereto per la Pace, che ha lanciato l’appuntamento, allo scopo di dare forza alla solidarietà ai profughi di guerra e chiedere una politica europea di pace che sappia disinnescare la miccia di una futura guerra mondiale.

Al ritrovo “Per la Pace e il Disarmo, in Ucraina e nel mondo” hanno aderito il Centro Pace Ecologia e Diritti Umani, CAVA Coord. Ass. della Vallagarina per l’Africa, CAV Coord. Accoglienza Vallagarina, Tam Tam per Korogocho odv, Movimento Nonviolento, Forum trentino per la Pace e DU, Gruppo Trentino con Mimmo Lucano, ANPI Rovereto-Vallagarina, Italia-Nicaragua, Lucicate, Ubalda Bettini Girella, La Casa delle Donne, Noi Oratorio Borgo Sacco, Noi S. Caterina Rovereto, Quilombo Trentino, infine alcuni partiti, tra cui il Partito Democratico Rovereto, Sinistra Italiana del Trentino, Rovereto Futura, Partito Democratico di Isera.