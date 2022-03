Atesina e Trentino Trasporti: da un secolo sulle nostre strade

Sanità, Segnana relaziona su Ginecologia e chiede scusa alla famiglia Pedri

Il lungo pomeriggio in Consiglio provinciale è stato dedicato in gran parte alla discussione dei chiarimenti richiesti alla Giunta da 12 esponenti della minoranza – prima firmataria la capogruppo del Pd Sara Ferrari – in merito alla situazione della sanità trentina. Dopo due momenti di raccoglimento per ricordare la strage di via D’Amelio in cui […]