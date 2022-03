La Marcia dei Bruchi fa tappa a Frassilongo per ricordare Agitu

I bruchi diventano farfalle: duemila studenti in marcia lungo le strade del Trentino-Alto Adige

Un logo colorato e una torcia luminosa. Pensata per loro, ma per essere organizzata insieme a loro, camminando per un mese sulle strade e nelle valli del Trentino Alto-Adige. Simili a bruchi che si trasformeranno in farfalle, marceranno nell’intero territorio regionale, confrontandosi con le istituzioni e la cittadinanza dei territori di volta in volta attraversati […]