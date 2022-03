Ucraina, l’associazione Rasom: “Grazie per il vostro aiuto, sono stati riempiti 10 camion”

L’associazione Rasom ringrazia per le donazioni e comunica i nuovi orari di apertura

“Cari amici, vogliamo esprimere la nostra immensa gratitudine per il vostro aiuto!”, scrive l’associazione culturale degli ucraini in Trentino “Rasom” sulla sua pagina Facebook per ringraziare dell’ondata di solidarietà che, da una decina di giorni a questa parte, ha abbracciato la popolazione ucraina.

“Grazie ai beni di prima necessità che ci avete donato abbiamo già inviato 10 camion pieni di aiuti umanitari in Ucraina”, aggiunge l’associazione, che al momento sta cercando degli ulteriori mezzi di trasporto per portare il materiale raccolto in Ucraina.

L’orario del punto di raccolta cambia. Per i singoli cittadini rimarrà aperto il punto di raccolta in via Sant’Antonio 22 mercoledì 9 marzo e sabato 12 marzo dalle 15 alle 20.

Per le raccolte svolte da Comuni, enti e associazioni, che porteranno beni già divisi e impacchettati, invece, il punto di riferimento è via Giulio Catoni 145 a Mattarello. I giorni previsti per la consegna sono venerdì 11 marzo e sabato 12 marzo dalle 9 alle 19, previo accordo telefonico (3272976655 – Olesya).

I beni di cui c’è più bisogno in questo momento sono medicinali, alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, scarponi da uomo, calzini caldi da uomo, intimo termico maschile, ginocchiere, tappetini yoga, sacchi a pelo.