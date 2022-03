Un “carrello di solidarietà” per l’Ucraina alla Famiglia Cooperativa Vallagarina

In Trentino scatta la solidarietà: una raccolta alimentare a favore della popolazione ucraina

Scatta anche in Trentino la solidarietà nei confronti della popolazione dell’Ucraina: dopo tre giorni dall’attacco russo sono già circa 100.000 gli ucraini costretti a lasciare le proprie case, di cui diverse migliaia sono fuggiti all’estero, per scappare dalla guerra. Per questo, l’Associazione Cristiano – Culturale degli ucraini in Trentino “Rasom”, nata nel 2004 con lo […]