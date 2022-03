Sciopero dei treni, martedì 8 marzo in Trentino garantiti solo i servizi essenziali

Martedì 8 marzo ci sarà uno sciopero dei treni

E’ stato indetto per domani, martedì 8 marzo, uno sciopero nazionale dei treni dal personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il Dipartimento territorio e ambiente della Provincia autonoma di Trento informa che per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

“In occasione della giornata di mobilitazione nazionale lanciata da Non una di meno per l’8 marzo 2022, l’Unione Sindacale di Base, per il sesto anno consecutivo, ha proclamato a livello nazionale lo sciopero generale di tutte le categorie, pubbliche e private”, scrive l’Unione Sindacale di Base (Usb), che ha indetto lo sciopero assieme a Cobas e Cub.

L’8 marzo alle 10, ci sarà una manifestazione a Roma davanti al Ministero del Lavoro “contro il lavoro povero e, soprattutto, per il salario minimo – spiega l’USB -: in un periodo caratterizzato dall’aumento dei prezzi di tutti i beni di prima necessità – in primo luogo energia elettrica, gas e benzina – i salari restano fermi, con conseguenze drammatiche in quei settori dove è prevalente il lavoro femminile, migrante e giovanile”.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.