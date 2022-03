Dal Trentino al mondo: la “macchina racconta storie” trova casa a Palazzo Thun

Concluso il suo tour sul territorio cittadino, ospitato da alcune circoscrizioni, ha finalmente trovato spazio nel porticato d’ingresso al cortile di Palazzo Thun il totem realizzato dall’Associazione Trentini nel mondo nell’ambito del patto di collaborazione Dal Trentino al mondo – Storie di emigrazione.

Il totem, che rimarrà in via Belenzani fino a fine marzo, è una “macchina racconta storie” per passanti, turisti, visitatori, che punta a coinvolgere la cittadinanza in un processo di interazione tra storie personali, di viaggi e di comunità.

Il fenomeno dell’emigrazione di tanti trentini nel mondo è una parte importante della storia della comunità e del suo patrimonio culturale, un bene comune immateriale, da tutelare e valorizzare. E da rileggere alla luce delle drammatiche notizie di questi giorni, che vedono centinaia di persone costrette a fuggire dalla guerra.

La “macchina racconta storie” ha raccolto finora 137 racconti, pubblicati sul sito From home to home, con più di 5.100 visualizzazioni da parte di1.200 visitatori in tutto il mondo.

Dopo questa tappa, il patto di collaborazione giungerà alla sua naturale scadenza ed il manufatto potrà ora essere utilizzato per promuovere il tema dell’emigrazione attraverso iniziative varie che saranno organizzate dall’Associazione Trentini nel mondo sul territorio provinciale