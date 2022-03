Ucraina, sabato 12 marzo ad Albiano una raccolta di beni di prima necessità

Sabato 12 marzo, ad Albiano, una raccolta per l’Ucraina

Il Comune di Albiano si unisce alla raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina: sabato 12 marzo, alla chiesa vecchia di San Biagio, ci sarà un punto di solidarietà attivo tra le 9.30 e le 11.30 e tra le 14.30 e le 17.30. Quanto raccolto andrà all’associazione culturale degli ucraini in Trentino Rasom Aps e alla Caritas di Cembra.

Si raccolgono prodotti per bambini e adulti e per l’igiene personale (pannolini per bambini, pannoloni per adulti e anziani, assorbenti intimi, omogeneizzati, latte in polvere, salviette umide, sapone e shampoo, carta asciugatutto e carta igienica, dentifricio e spazzolini da denti).

Servono anche prodotti alimentari a lunga conservazione, medicinali e dispositivi medici, e attrezzature varie (scotch, walkie talkie, candele, torce e batterie, detersivi vari, tappetini in gomma, sacco a pelo, biancheria termica, calzini maschili caldi, vecchi telefonini a tastiera con caricabatteria).

“Se avete scatoloni vuoti portateli con voi – viene specificato nell’annunciare la raccolta -, ci aiuteranno ad organizzare al meglio i prodotti raccolti”.