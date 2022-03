“A spasso tra le parole”, mercatino dell’usato e presentazioni a Casa Vite Intrecciate di Giustino

Si chiama “A spasso tra le parole” ed è la nuova iniziativa proposta da Casa Vite Intrecciate di Giustino per marzo mese del libro. Nella tettoia adiacente alla stalla, i giovani volontari della casa di accoglienza hanno allestito un vero e proprio mercatino di libri usati, divisi per genere e catalogati per autore. Il mercatino è aperto tutti i giorni; le offerte raccolte saranno destinate a sostegno dei progetti sociali dell’Operazione Mato Grosso in Sud America: il tutto, incastonato in un’ambientazione molto suggestiva, tra balle di fieno, vecchi cassettoni in legno e scaffali ricavati da cassette e bancali.

Non poteva poi mancare l’area bimbi, uno spazio ritagliato tra lenzuola, come fosse il tendone di un circo, con materassoni dove entrare scalzi e lasciar volare la fantasia: storie magiche, gnomi e folletti, viaggi nel tempo e un grande telo bianco da riempire con i colori. A completare l’iniziativa, tre incontri domenicali, il pomeriggio alle 15 sempre a Casa Vite Intrecciate a Giustino. Il primo appuntamento, domenica scorsa, “Storie di amicizia, coraggio e avventura”, letture animate per bambini tra i quattro e gli otto anni, proposte dall’insegnante di scuola primaria Evelyn. Secondo appuntamento, invece, domenica 13 marzo con “La farfalla avvelenata: il Trentino che non ti aspetti”. Incontro con l’autore e giornalista Andrea Tomasi, modera Sergio Deromedis, sul tema degli scandali ambientali nel nostro Trentino e le possibili soluzioni. A chiudere la serie di incontri, domenica 20 marzo, “Carcere: l’alternativa è possibile”, con l’autore Giorgio Pieri, responsabile nazionale progetto CEC (Comunità Educante con i Carcerati) e testimonianze di carcerati.

“Il mese del libro nasce con molti intenti e desideri, primo fra tutti quello di tornare a mettere il naso fuori di casa, ad incontrarsi, a dialogare, a conoscere, a scoprire mondi e modi nuovi, a ricominciare, a continuare a costruire, soprattutto in questo momento storico dove sembra prendere il sopravvento solo la distruzione”, scrivono gli organizzatori. “Che il ritorno ai libri, alla loro magia fatta di emozioni, e che gli incontri in cui si parlerà di scelte, di vittorie e di sconfitte, di coraggio, di solidarietà, possano essere anche per noi motivo di rinascita e di impegno concreto nella costruzione di una società migliore”. Per ulteriori informazioni: 346.2211180.