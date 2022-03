A Trento 300 nuove cassette nido a tutela della biodiversità

Le banche di semi per salvare le piante a rischio estinzione nel progetto del MUSE

Salvare le piante italiane a rischio di estinzione è possibile grazie alle banche di semi. Ha preso il via da poco il progetto europeo “Life Seedforce”, guidato dal MUSE di Trento, che coinvolge 15 partner italiani e stranieri ed è portato avanti in dieci regioni italiane, oltre che in Francia, a Malta e in Slovenia. […]