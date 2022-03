Covid, ben tre decessi nelle ultime 24 in Trentino

Analisi del tampone – Foto di Alessio Coser

Ci sono purtroppo tre decessi, di due donne ultranovantenni – una delle quali deceduta in ospedale – e un uomo ultraottantenne, tutti e tre vaccinati e con altre patologie, ad appesantire il bollettino Covid odierno dell’Azienda provinciale dei servizi sanitari.

Sul fronte ricoveri nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ingressi e 2 dimissioni. Oggi quindi sono 39 i pazienti covid negli ospedali trentini, di cui 2 in rianimazione.

I nuovi casi positivi sono 389: 15 positivi al molecolare (su 304 test effettuati) e 374 all’antigenico (su 3.367 test effettuati). I molecolari poi confermano 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I nuovi contagi sono ripartiti così sulle varie fasce d’età:

7 tra 0-2 anni

9 tra 3-5 anni

21 tra 6-10 anni

18 tra 11-13 anni

6 tra 14-18 anni

109 tra 19-39 anni

121 tra 40-59 anni

43 tra 60-69 anni

34 tra 70-79 anni

21 di 80 anni e oltre.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano pari a zero. I casi attivi nella nostra provincia sono 3.133 (115 in più di ieri). I guariti sono 273 in più, per un totale di 138.991 da inizio pandemia.

Infine, i vaccini somministrati hanno raggiunto quota 1.197.300, di cui 425.930 seconde dosi e 321.564 terze dosi.