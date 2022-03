Alla biblioteca di Trento uno sportello informativo in lingua ucraina

Anche la Biblioteca comunale di Trento si è attivata per facilitare l’integrazione dei tanti rifugiati provenienti dall’Ucraina arrivati in città nelle ultime settimane, organizzando uno sportello informativo in lingua ucraina presso cui è possibile avere informazioni sui servizi offerti dalla biblioteca.

Lo sportello, gestito da Yuliya Lenko, una bibliotecaria di origine ucraina, è un modo per esprimere vicinanza e supporto per tutte le persone che hanno trovato rifugio in Trentino fuggendo dalla guerra. Yuliya accoglierà bambini ed adulti con informazioni sui servizi della biblioteca, proposte di lettura in lingua ucraina e, nelle prossime settimane, anche incontri di lettura rivolti ai bambini e alle bambine ucraini ospiti del nostro territorio.

Il ruolo attivo della biblioteca in questo periodo è fondamentale come veicolo di cultura, pace e convivenza e custode della parola per tutti i suoi utenti.

Lo sportello è attivo presso la Palazzina Liberty nelle giornate di venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e sabato dalle 8.30 alle 13.30. La Biblioteca comunale mette inoltre a disposizione un ricco catalogo di libri in lingua ucraina per adulti e per bambini. I libri, disponibili per il prestito, si possono trovare nelle sedi di via Roma, in Palazzina Liberty e a Gardolo.