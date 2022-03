“Mafia? No grazie!”, a Predazzo l’incontro dell’Associazione Vicini al Lagorai

Sabato 2 aprile, alle ore 20.30, presso l’Aula Magna del Municipio di Predazzo, si svolgerà un incontro dal titolo “MAFIA? NO, GRAZIE! Prevenzione e contrasto dell’infiltrazione mafiosa in Trentino“, una serata dedicata alla prevenzione dell’infiltrazione malavitosa in Trentino e sulla lotta alle attività criminali che potrebbero minare il nostro tessuto sociale e naturalistico.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Vicini al Lagorai per sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema che in regione è alquanto sottovalutato e per fornire alcuni strumenti ai cittadini per riconoscere le attività criminose laddove potrebbero passare inosservate, si propone di rispondere, con l’aiuto di autorevoli ospiti, alle domande chiave sul tema: davvero la malavita organizzata non può arrivare in Trentino?; cos’è successo presso le cave di Lona e Lases in Val di Cembra?; come possiamo, noi comuni cittadini, riconoscere attività illegali che potrebbero distruggere l’ambiente e la società delle nostre valli?

Moderati da Alessandra Zendron, Giornalista e scrittrice altoatesinaesperta nella storia dell’autonomia, ambiente, diritti e trasporti nella Alpi, ne discuteranno l’ex senatore Luigi Gaetti, vice presidente della commissione anti mafia (2013-2018); Sottosegretario agli Interni nel con delega all’Antimafia nel governo Conte I; il giornalista, attivista ambientale e scrittore, oltre che presidente onorario di Mountain Wilderness Luigi Casanova, e alcuni rappresentanti del Coordinamento Lavoro Porfido – Comitato di cittadini cembrani ed ex cavatori di porfido con Vigilio Valentini (sindaco di Lona-Lases dal 1985 al 1995).

L’ingresso all’incontro è gratuito, ma per partecipare sono obbligatori il Green Pass rafforzato e mascherina.