Si è spento don Alfredo Bernardi, sacerdote trentino in Molise

Don Aldo Menapace, pioniere dei pellegrinaggi

Il sorriso mite, l’inconfondibile saluto con la mano leggermente alzata, una grande capacità di prendersi cura degli altri e saperli sostenere anche a distanza. Si è spento a 94 anni, all’alba del giorno dei defunti, don Aldo Menapace che molti in città ricordano come parroco in Santa Maria Maggiore dal 1978 al 1994 e poi […]