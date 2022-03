La Protezione civile trentina è in Moldavia. In serata l’arrivo a Chișinău

Accoglienza profughi ucraini, Protezione civile trentina pronta a partire per la Moldavia

Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha trasmesso alla Protezione civile del Trentino la richiesta ufficiale della Moldavia per fornire il necessario per realizzare un campo di accoglienza da 500 posti per i profughi ucraini in fuga dalla guerra. All’inizio della prossima settimana, presumibilmente lunedì, a patto che la situazioni non si modifichi in maniera […]