Covid-19, giovedì 24 marzo nessun decesso in Trentino mentre aumentano i ricoveri

Covid-19, lunedì 21 marzo nessun decesso e 115 casi positivi

Non si registra nessun decesso oggi, lunedì 21 marzo, per Covid-19 in Trentino. Ci sono, come riporta l’Apss, 115 casi positivi nelle ultime 24 ore, quasi tutti asintomatici o pauci-sintomatici: 9 casi sono risultati positivi al molecolare (su 142 test effettuati) e 106 all’antigenico (su 1.425 test effettuati). I molecolari poi confermano 5 positività intercettate […]