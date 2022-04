Covid-19, venerdì 8 aprile nessun decesso e 473 nuovi contagi

Covid-19, giovedì 24 marzo nessun decesso in Trentino mentre aumentano i ricoveri

Non ci sono decessi per Covid-19 oggi, giovedì 24 marzo, in Trentino. “L’attenzione sulla diffusione del virus e sull’aumento del numero dei ricoveri rimane alta”, comunica però l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Si registrano 465 nuovi casi nelle ultime 24 ore mentre ci sono 14 nuovi ricoveri che, considerate le 8 dimissioni intervenute nel […]