Covid in Trentino: nessun decesso, ma i nuovi casi sono 441

Sospese anche in Trentino le vaccinazioni con AstraZeneca

A seguito della comunicazione di Aifa in merito alla sospensione precauzionale e temporanea del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale sono sospese anche in Trentino le somministrazioni programmate del vaccino. Lo comunica la Provincia di Trento, ricordando come, nei centri vaccinali dell’Apss, le vaccinazioni con gli altri due vaccini di Pfizer e Moderna proseguano […]