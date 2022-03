Trentino Volley, questa sera al via i playoff Scudetto

Alessandro Michieletto in attacco contro il muro di Piacenza – Foto Trabalza

Scattano nella serata di oggi, sabato 26 marzo alle ore 20.30 alla BLM Group Arena di Trento i playoff Scudetto per la Trentino Volley: nel primo turno del tabellone che assegna il titolo italiano 2021/22, l’Itas Trentino sfiderà la Gas Sales Bluenergy Piacenza nella serie al meglio delle tre partite che garantisce un pass per la semifinale.

La formazione gialloblù inizia il proprio cammino nel tabellone finale dopo aver potuto lavorare, per la prima volta negli ultimi due mesi, per un’intera settimana senza giocare ulteriori partite. Una situazione che ha permesso ad atleti come Kaziyski, Lisinac e Podrascanin di ricaricare le pile e a Daniele Lavia di completare quasi totalmente il recupero dal problema al retto addominale accusato due settimane fa. Il martello calabrese ha infatti ripreso ad allenarsi con il gruppo negli ultimi giorni senza forzare particolarmente e sarà fra i tredici giocatori a disposizione per l’appuntamento, consentendo ad Angelo Lorenzetti di scegliere nell’immediato pre-partita se schierarlo subito in campo o se confermare lo starting six che prevede Pinali nel ruolo di opposto puro.

Dopo aver guadagnato l’accesso ai Play Off grazie al sesto posto finale in classifica, Piacenza si presenta ai quarti potendo disporre solo in una circostanza su tre del fattore campo. La formazione allenata da Lorenzo Bernardi (che di scudetti ne ha vinti nove da giocatore ed uno da allenatore) affronterà la prima partita della serie al culmine di un periodo che l’ha vista vincere le ultime tre partite di campionato e contendere la semifinale di Coppa Italia di Bologna contro Perugia per quattro set. L’ultimo ko in SuperLega, guarda caso, è proprio riferito ad una partita giocata contro Trento (1-3 lo scorso 27 febbraio). Fra i principali protagonisti del buon momento emiliano, l’opposto turco Lagumdzija (34 punti nelle ultime due gare), che sembra aver risolto i problemi fisici che ne hanno condizionato la parte centrale della sua stagione. Piacenza arriva ai quarti di finale con la miglior percentuale di ricezione perfetta della regular season (30,5% su 1.686 colpi).

“Vogliamo assolutamente proseguire la nostra corsa verso il titolo tricolore ma sappiamo perfettamente che nei quarti di finale affronteremo un avversario che vale più del sesto posto in classifica ottenuto al termine della regular season – sottolinea Angelo Lorenzetti presentando la serie con gli emiliani che lo vedrà staccare la sua quattordicesima partecipazione personale ai Play Off – . Piacenza è infatti una squadra che ha mostrato un ottimo piglio contro le formazioni di prima fascia; ha fatto soffrire recentemente Perugia in semifinale di Coppa Italia, ha vinto in regular season a Modena e Civitanova ed è dotata di un’ottima battuta che può metterci in difficoltà. Dovremo quindi giocare una pallavolo di alto livello se vorremo indirizzare la serie subito sui binari desiderati”.

I quarti di finale si giocano al meglio delle tre partite; passa il turno la squadra che nella serie ne vince due. Dopo gara 1, le duellanti torneranno in campo a Piacenza per gara 2 domenica 3 aprile alle ore 18, mentre l’eventuale gara 3 (se ve ne fosse necessità) sarebbe programmata per domenica 10 aprile (orario da definire), di nuovo in Trentino. La squadra che proseguirà la sua corsa troverà in semifinale la vincente di Civitanova-Monza, confronto che si apre domenica nella Marche. Gli altri due quarti di finale nella parte alta del tabellone sono Perugia-Cisterna e Modena-Milano (in campo il 27 marzo).

Per questo appuntamento Trentino Volley potrà far accedere un numero limitato di spettatori sulle tribune dell’impianto di via Fersina (il 60% della capienza totale); tutti dovranno essere muniti di SUPER GREEN PASS e di mascherina ffp2, da indossare sempre durante la permanenza all’interno della struttura. La gara non è compresa nell’abbonamento del girone di ritorno. La prevendita biglietti è attiva in qualsiasi momento su internet cliccando https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/quarto-di-finale-play-off-q1/178157. Le casse della BLM Group Arena saranno attive dalle ore 19.15, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.

La gara sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT “Volleyball World Tv“; il servizio è a pagamento. In televisione una sintesi della gara andrà in onda lunedì 28 marzo alle ore 21.45, su RTTR – media partner di Trentino Volley.