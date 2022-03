Nelle piazze del Trentino le Uova di Pasqua AIL per la ricerca

“Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto più di una semplice sorpresa, ci sono i sogni dei pazienti ematologici che tu puoi aiutarci a realizzare. Ti aspettiamo in moltissime piazze del Trentino“. Anche quest’anno Ail-Associazione contro le Leucemie, linfoma e mieloma di Trento invita ad andare nelle piazze dove volontari e volontarie sono pronti a offrire “un Uovo per rinascere insieme”, le tradizionali uova colorate solidali Ail, il cui acquisto contribuisce a sostenere le attività dell’associazione e i progetti di ricerca a favore delle persone malate e delle loro famiglie.

La campagna di sensibilizzazione 2022 è all’insegna del motto “Ogni uovo custodisce un sogno: aiutaci a realizzarlo” e in vista della Pasqua, che cade domenica 17 aprile, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 sarà dunque possibile scegliere tra uova di cioccolato al latte o fondente, al costo di 12€, al banchetto di via Oss Mazzurana (angolo via Oriola), all’Ospedale S.Chiara e in molte altre piazze trentine, tra le quali piazza C. Battisti, ad Aldeno; piazza della Libertà e via Soprasasso a Gardolo; alla Fiera della Lazzera (03 aprile) in piazza della Chiesa, a Lavis; piazza dell’Assunta, a Meano; piazza Garibaldi e piazza S.Francesco a Pergine; in via Dante, via Mazzini, Ospedale S.Maria del Carmine, Solatrix e Luxottica a Rovereto; in piazza Steiner, davanti all’ex scuola elementare, a Vigo Meano. È possibile prenotare le uova anche nella sede dell’associazione, in via Al Pont dei Vodi, 13, a Spini di Gardolo, scrivendo a info@ailtrento.it o telefonando allo 0461.985098.

“Gli ultimi anni ci hanno abituato a una Pasqua più intima e familiare facendoci riscoprire l’importanza della salute di chi amiamo, che forse davamo troppo per scontata, e dei sacrifici per tutelarla – spiega l’associazione di volontariato -. L’uovo porta con sé il significato della vita che nasce e viene utilizzato da sempre come dono augurale e propiziatorio”.

Grazie a tante uova di cioccolato è possibile dare un contributo importante. I fondi raccolti permettono, infatti, di finanziare ricerche di alta specializzazione, spesso a carattere internazionale, e sono utilizzati per acquistare farmaci non ancora reperibili in Italia o apparecchiature ad alta tecnologia non finanziate dal Servizio Sanitario Nazionale, per promuovere formazione e aggiornamento professionale tramite borse di studio.

Le 82 sezioni provinciali di Ail nazionale, e tra di esse l’associazione di volontariato trentina, sono inoltre pronte ad aiutare i pazienti ematologici ucraini, adulti e bambini, che sono già nel nostro Paese e quelli che sono in arrivo. “Molti di loro hanno bisogno urgente di ricevere assistenza e cure mediche che in queste ore arrivano con difficoltà nelle città in guerra. Ail ha aperto una raccolta fondi per acquistare farmaci, chemioterapici, strumenti e dispositivi medici da inviare attraverso canali protetti ai pazienti, agli ospedali e in sinergia con le Associazioni umanitarie che operano sul campo. L’Associazione mette inoltre a disposizione i suoi volontari, le case alloggio, le cure domiciliari e il supporto psico-sociale”.

Ail nazionale annuncia anche l’avvio di un’iniziativa di raccolta fondi a sostegno dei pazienti che non possono lasciare l’Ucraina e lancia un appello affinché sia possibile garantire la continuità delle cure, la messa in sicurezza dei pazienti negli ospedali in Ucraina e provvedere alle forniture mediche, ai trattamenti chemioterapici e al reperimento di farmaci che in questo momento scarseggiano.

Per aderire all’iniziativa Ail a favore dell’Ucraina i dati bancari sono i seguenti:

IBAN: IT11M0306905084100000007111

Banca: Intesa San Paolo SpA

Intestazione: AIL ONLUS

Causale: AIL Emergenza Ucraina

Maggiori info: ail.it/tutte-le-news/1149-ail-pronta-ad-accogliere-i-pazienti-ucraini