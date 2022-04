Playoff Scudetto, l’Itas cede al tie berak con Piacenza: per la semifinale servirà gara 3

Tutto rimandato alla terza ed ultima sfida della serie, nel confronto fra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza valevole per i quarti di finale dei Play Off Scudetto 2022. Dopo essersi spartite i primi due match, con gli emiliani che nella serata di domenica 3 aprile hanno risposto al primo successo dei trentini, le due squadre torneranno infatti in campo domenica 10 aprile alle 18.30 alla BLM Group Arena di Trento per definire chi accederà alla semifinale.

La grande la voglia dei padroni di casa di regalarsi quanto meno un’altra partita di Play Off Scudetto alla fine ha prevalso su una Itas Trentino, brava a scappare inizialmente via sul 2-0 prima di subire la orgogliosa reazione dei padroni di casa, che hanno quindi conquistato la partita al tie break, al termine di una nuova combattutissima contesa.

Dopo aver imposto il proprio gioco nel primo parziale, vinto in assoluto controllo, i gialloblù da quello successivo hanno iniziato a subire in ricezione l’incisività emiliana; con grandissima determinazione Kaziyski e compagni sono comunque riusciti a recuperare dal 15-20 per imporsi poi ai vantaggi 31-29, garantendosi il doppio vantaggio che però è rimasto illusorio. Nel terzo periodo Piacenza ha recuperato uno svantaggio di 5-1 e, guidata da Russell (alla fine 33 punti col 64% per l’ex di turno) e dal subentrato Stern (21) ha risalita la china portando la contesa al tie break, che ha ricalcato in tutto e per tutto quanto visto nelle precedenti frazioni. Trento, infatti, non ha sfruttato un promettente vantaggio di 8-4, è stata ripresa sul 10-10 prima di ingaggiare un braccio di ferro durato ben oltre il canonico quindicesimo punto. Sul 22-22, dopo non aver capitalizzato numerosi match ball, ad assegnare gara 2 alla Gas Sales Bluenergy sono stati due muri; il primo su Sbertoli, il secondo su Kaziyski, comunque best scorer dei suoi con 24 punti, di cui uno a muro e due ace oltre al 55% in attacco. Fra i trentini, doppia cifra anche Michieletto (18), il rientrante Lavia (10, in campo per tutta la gara nel ruolo di opposto) e la coppia serba centrale Lisinac (15 con 4 block e il 64%) e Podrascanin (12 con 2 muri ed il 91% in attacco).

“Dal secondo set in poi il livello di gioco di Piacenza è cresciuto – ha spiegato a fine gara dell’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti – ; siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo sino in fondo, pur calando nel fondamentale dell’attacco. Ci siamo ripresi più volte nel corso del match, arrivando ad avere diverse occasioni per chiudere a nostro favore la sfida senza però riuscirci. Sapevamo sin dalla vigilia delle difficoltà che questo abbinamento nei quarti di finale ci avrebbe riservato, ma siamo stati protagonisti anche nella gara odierna. Ci attende una settimana intensa e decisiva, che affronteremo a testa alta perché abbiamo i mezzi per continuare a fare bene: non dobbiamo farci spaventare”.

Prima di giocare la sfida di spareggio con Piacenza, domenica 10 aprile alle ore 18.30 alla BLM Group Arena, la formazione gialloblù tornerà in campo davanti al proprio pubblico anche giovedì 7 aprile alle ore 20.30 per la gara di ritorno di semifinale di 2022 CEV Champions League, da giocare con Perugia. Per entrambi gli appuntamenti la prevendita biglietti è già attiva su https://trentinovolley.vivaticket.it/.

Di seguito il tabellino del match:

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 3-2

(21-25, 29-31, 25-19, 25-20, 24-22)

GAS SALES BLUENERGY: Recine 19, Holt 7, Lagumdzija 6, Russell 33, Caneschi 11, Brizard 4, Scanferla (L); Catania, Antonov 2, Stern 21, Rossard. N.e. Cester, Pujol e Tondo. All. Lorenzo Bernardi.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Michieletto 18, Lisinac 15, Lavia 10, Kaziyski 24, Podrascanin 12, Zenger (L); Cavuto 1, Pinali, Sperotto. N.e. D’Heer, Albergati e De Angelis, All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Florian di Altivole (Treviso) e Vagni di Perugia.

DURATA SET: 24’, 35’, 28’, 25’, 35’; tot 2h e 28’.

NOTE: 1.126 spettatori, per un incasso di 17.117 euro. Gas Sales Bluenergy: 10 muri, 13 ace, 27 errori in battuta, 7 errori azione, 57% in attacco, 53% (33%) in ricezione. Itas Trentino: 13 muri, 7 ace, 17 errori in battuta, 4 errori azione, 50% in attacco, 44% (25%) in ricezione. Mvp Russell. .