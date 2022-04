La “questione trentina” al centro del convegno sui 50 anni del Secondo Statuto di Autonomia

La PAT al lavoro per portare Vasco Rossi a Trento nel 2021

Se ne era parlato già lo scorso anno, ma poi non se ne fece nulla. Quindi la pandemia, lo stop ai grandi eventi musicali, ed ora l’annuncio in conferenza stampa del presidente della Giunta Fugatti: nell’estate 2021 Vasco Rossi potrebbe suonare a Trento. La zona individuata per il concerto sarebbe l’area San Vincenzo di Mattarello, […]