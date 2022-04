Forray fa 500, Flaccadori ne fa 30 e per l’Aquila basket sono 2 punti fondamentali contro Brindisi

Arrivano due punti fondamentali per la classifica dell’Aquila Basket, nella serata di festa annunciata in cui il capitano e uomo simbolo dei bianconeri, Toto Forray, taglia il ragguardevole traguardo delle 500 partite ufficiali con la canotta di Trento. E se il 10 argentino è sempre una garanzia, per impegno, intensità ed equilibrio, a salire in cattedra per gli aquilotti nella sfida vincente contro Brindisi è Diego Flaccadori, MVP per acclamazione dopo una sontuosa prestazione e ben 30 punti segnati.

È Brindisi a partire meglio, con un parziale iniziale di 2-10, ma la Dolomiti Energia Trentino carbura con il passare dei minuti: dopo aver subito gli assalti al ferro di Perkins e dell’ex di serata Gentile, i bianconeri anche grazie all’energia in uscita dalla panchina di Forray e Ladurner si riavvicinano e impattano a quota 15 con una poderosa schiacciata bimane di Caroline. Le triple di Zanelli e Redivo aiutano gli ospiti ad andare al primo mini-intervallo avanti 19-24. L’allungo dei pugliesi si estende fino alla doppia cifra di vantaggio per i ragazzi di coach Vitucci, ma Trento anche nel momento di massima difficoltà (23-33) ha il merito di restare con la testa dentro la partita. Flaccadori e Bradford si accendono, Williams torna a fare la differenza intorno al ferro: con la difesa di Conti (autore anche di un importante 2+1) e la spinta degli oltre 2100 del palazzetto di via Fersina i bianconeri risalgono fino al 43-45 con cui si arriva a metà partita.

Nel terzo quarto dopo un buon avvio di Brindisi si scatena la Dolomiti Energia: parziale di 10-0 scandito dalle triple di Reynolds e Forray, e sorpasso sul 53-50. Il palazzetto ruggisce, ed esplode quando Jordan Caroline mette sul poster Gentile e affonda una schiacciata irreale per il 67-62. Gli ultimi 10’ sono il terreno di caccia di uno scatenato Flaccadori, che non sbaglia letteralmente nulla e segna i punti che prima allontano Brindisi nonostante i punti di Harrison e poi chiude i conti con una chirurgica gestione dei possessi finali.

“Abbiamo giocato una partita che i ragazzi meritavano di vivere: tutti i giocatori scesi in campo hanno dato un contributo importante, non sempre siamo stati lucidi o efficaci ma l’atteggiamento è sempre stato quello giusto. Abbiamo avuto grande intensità e grande coesione. Oggi saltano agli occhi le prestazioni di Caroline e soprattutto di Flaccadori, che chiude con 45 di valutazione: la vittoria però è della squadra. Di tutti. Ci aspettano altre cinque partite, ancora più impegnative. Ci serve mantenere questa intensità e questa difesa”, ha commentato al termine del match coach Lele Molin.

Ora la testa dei bianconeri è già a mercoledì 13 aprile, quando l’Aquila Basket tornerà a scendere in campo per la proibitiva sfida in casa della capolista Virtus Segafredo Bologna nel recupero della 16esima giornata di campionato. Palla a due alle 20.00.

Il tabellino:

Dolomiti Energia Trentino 96

Happy Casa Brindisi 78

(19-24, 43-45; 67-64)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Johnson, Bradford 11, Williams 9, Reynolds 10, Gaye ne, Conti 7, Morina ne, Forray 5, Flaccadori 30, Mezzanotte ne, Ladurner 4, Caroline 20. Coach Molin.

HAPPY CASA BRINDISI: Antonaci ne, Gentile 12, Zanelli 7, Harrison 13, Visconti, Gaspardo 7, Redivo 14, De Zeeuw 7, Guido, Perkins 18. Coach Vitucci.