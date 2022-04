Al Castello di Avio la prima edizione del Mercatino di Pasqua

Il Castello di Avio, per le giornate di Pasqua e del lunedì dell’Angelo, ospiterà il suo Primo Mercatino di Pasqua, ovvero la versione primaverile del Mercatino di Natale, che tanto successo ha ottenuto nelle ultime edizioni. Quello che prenderà vita tra le suggestive mura del maniero del FAI, è un tradizionale appuntamento d’Oltralpe, che non è ancora presente in maniera significativa in Italia.

In vetrina ci sarà l’offerta rurale e artigianale della Vallagarina con prodotti a tema pasquale come pane, colombe, confetture di stagione e oggetti d’artigianato in chiave estiva, messi in vendita da una quindicina di espositori. Tra i prodotti in vendita ci saranno, tra gli altri, Peperoncino Trentino, Zafferano, Sidro e succo di mela, confetture e miele del territorio, trasformati a base di verdure del territorio, uova e riso.

Con il Mercatino di Pasqua il Castello di Avio prosegue il programma di iniziative con protagoniste le realtà della Vallagarina legate a ruralità, enogastronomia, storia, cultura ed artigianato. Sarà possibile degustare i piatti a tema predisposti dalla Locanda del Castello con ingredienti a Km zero. Parallelamente è possibile partecipare alle visite guidate previste alle ore 11, 14 e 16.

L’ingresso è gratuito con orario 10.00 – 18.00. Per i bambini sarà allestita per l’occasione la divertente Caccia alle uova ovvero la versione italiana del tradizionale Osterhase della vicina area tedesca, e sarà possibile inoltre organizzare un picnic negli spazi verdi acquistando il cestino presso la locanda del maniero.