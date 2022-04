Nel libro “I progetti dei Piani Giovani” le storie che fanno la differenza

Sarà presentato venerdì 22 aprile alle ore 17.00 presso l’Aula magna della Fondazione Franco Demarchi il libro “I progetti dei Piani giovani – storie che fanno la differenza”, una pubblicazione, curata dalla giornalista Martina Dei Cas, vede la narrazione di dieci progettualità realizzate negli ultimi anni nell’ambito dei Piani giovani di zona. I protagonisti intervistati, anche durante il tempo sospeso della pandemia, dimostrano la loro voglia di fare e di mettersi in gioco, attraverso la loro creatività, intraprendenza, spirito di adattamento e la loro essenza pronta a lasciarsi contaminare.

Le dieci storie raccolte spaziano dal tema della formazione al contrasto al cyberbullismo, dall’acquisizione di nuove competenze digitali alla cittadinanza attiva, dalla sostenibilità ambientale alle proposte aggregative per il tempo libero. Sono storie che stupiscono, incuriosiscono e ispirano, dando voce alle diverse geografie del Trentino, dal capoluogo all’alta montagna passando per le vallate periferiche e accompagnano il lettore in un vero e proprio viaggio di scoperta. Il libro racconta, inoltre, anche una modalità di fare politiche giovanili che premia logiche bottom up, il protagonismo e il senso di responsabilità del territorio e dei suoi attori del cambiamento.

Oltre alle 10 storie legate ai Piani giovani la pubblicazione è arricchita anche da contributo sulla capacità innovativa e trasformativa dei giovani sui territori di Irene Grazzi, educatrice e manager territoriale, e Christian Gretter, sociologo e cooperatore sociale.

Venerdì 22 aprile, attraverso la conduzione della giornalista e curatrice del libro Martina Dei Cas, saranno raccontate due storie. A testimonianza del progetto “Mostr’Ami” – una mostra fotografica per raccontare i “bellissimi” difetti che ci rendono unici – interverranno Alessia Dallapiccola, manager territoriale del Piano giovani BBCF e Gaelle Groff ideatrice, insieme ad Anna Pacher, dello stesso progetto. Per raccontare invece l’iniziativa “Idee, immagini e movimento”: dal game boy alla smartphone – il laboratorio per ragazzi dove tecnologia fa rima con fantasia – saranno presenti Marta Luchini, manager territoriale del Piano giovani della Val di Fiemme e Corrado Menegatti, ideatore del progetto. https://youtu.be/ksva_GWBcpM

A seguire sarà poi inaugurata l’esposizione fotografica, del progetto presentato “Mostr’Ami”, realizzata in collaborazione con il gruppo giovani della Compagnia Filodrammatica di Civezzano.

“I progetto dei Piani Giovani – Storie che fanno la differenza” è una pubblicazione Publistampa Edizioni, a cura di Fondazione Franco Demarchi e Agenzia per la coesione sociale, ed è acquistabile nelle librerie e online al link https://www.publistampa.com/edizioni/prodotto/i-progetti-dei-piani-giovani/