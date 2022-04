L’Aquila è battuta dalla Fortitudo: la lotta salvezza rimane apertissima

Aquila Basket sconfitta per un punto a Varese

Trasferta amara per la Dolomiti Energia Trentino, che a Varese incappa in una sconfitta davvero beffarda per certi versi simile a quella di 48 ore prima a Trento: vincono i padroni di casa 90-89 grazie ai tiri liberi di Keene, mandato in lunetta allo scadere per un presunto contatto con Saunders. Proprio Wes dall’altra parte […]