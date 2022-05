Feste Vigiliane: in vendita i biglietti per la Ganzega dei Ciusi e Gobj

La Ganzega dei Ciusi e dei Gobj 2019 – Foto Facebook ProLoco Centro Storico Trento

A partire da lunedì 9 maggio è possibile assicurarsi uno dei 2000 tagliandi disponibili che permetteranno, il prossimo sabato 11 giugno, di sedersi alla tavola della Ganzega dei Ciusi e Gobj in Contrada Larga (via Belenzani) e piazza Duomo. Una tavolata lunga più di mezzo chilometro, dove si potrà degustare un menù tutto trentino, con un ricco antipasto a base di lucanica trentina, speck, spressa delle Giudicarie e Trentingrana; quindi un piatto unico con gulash, l’immancabile polenta con la farina di Storo e il cavolo cappuccio della val di Gresta. Si chiude in dolcezza con una deliziosa tortina di fregolotti preparata sapientemente dall’Associazione panificatori del Trentino. A seguire, il caffè accompagnato dal nuovissimo amaro della Proloco 19.89 realizzato in collaborazione con l’antica Erboristeria Cappelletti.

I biglietti saranno in vendita presso l’ufficio della Pro Loco di via Bronzetti, 21 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, e il mercoledì fino alle 22, oppure dal giorno 16 maggio nelle attività commerciali del Centro Storico di Trento che aderiranno all’iniziativa, Nel prezzo del biglietto è compreso anche il boccale di ceramica da collezione personalizzato, che verrà servito durante la cena colmo di Birra Forst, acqua o bibite varie a scelta.

Non solo cibo, perché dopo lo stop dovuto alla pandemia, quest’anno finalmente si tornerà anche a ballare con il ricco repertorio dei Los Locos Armando’s, ma soprattutto solidarietà, in quanto una parte dei ricavato dell’iniziativa sarà destinato a due associazioni attive sul territorio, ed anche per questa edizione è stato indetto il premio “Ganzega 2022” per un progetto solidale riguardante i ragazzi da 1 e 18 anni, per cui mercoledì 11 maggio sarà pubblicato il bando solidale sul sito www.prolocotrento.it.

La Proloco Centro Storico di Trento conta oltre 250 volontari e organizza alcune manifestazioni tradizionali che si svolgono durante le festività del Santo Patrono. Il Corteo Storico in scena venerdì 17 Giugno, l’animazione cittadina attraverso il Bivacco dei Ciusi e Gobj i giorni 17-18-19, 24-25 Giugno in una nuovissima location del centro cittadino e il Palio di San Vigilio, l’avvincente battaglia per la conquista dell’ambita polenta in scena domenica 26 Giugno. Il programma completo delle Feste Vigiliane che avranno l’ufficiale apertura il giorno 11 Giugno sarà pubblicato interamente sul sito www.festevigiliane.it.