Fast fashion, gli studenti degli Artigianelli presentano la campagna “Vesti trasparente”

Parte la campagna “Vesti trasparente”, portata avanti dagli studenti degli Artigianelli per riflettere sul fast fashion

Conosci ciò che indossi? Da questa domanda ha preso le mosse la campagna di CSV Trentino e degli studenti degli Artigianelli di Trento, che svela le ombre del fast fashion e dell’industria dell’abbigliamento. Una campagna che si chiama appunto “Vesti trasparente”.

Per produrre una semplice t-shirt vengono usati circa 2700 litri d’acqua, pari al consumo di acqua di una persona in 2 anni e mezzo. Il salario medio mensile di una persone etiope che lavora nell’industria tessile, poi, è il più basso al mondo e corrisponde a 24,74 euro al mese.

“Ci chiediamo troppo poco quali sono i costi ambientali e sociali dei vestiti che compriamo e su chi ricadono – dicono i promotori della campagna Vesti trasparente -; costi pesanti, spesso sottaciuti volontariamente”.

La campagna è stata realizzata con la classe 4A degli Artigianelli – per un totale di 27 studenti – nell’ambito del progetto “La bellezza che salva”, grazie alla collaborazione con la campagna nazionale Abiti Puliti, la cooperativa sociale di commercio equo Fair e l’associazione Viração&Jangada.

Gli studenti, dopo una formazione, hanno usato le loro competenze di comunicazione e grafica ideando la campagna “Vesti trasparente”, rivolta alla comunità e soprattutto alle nuove generazioni attraverso la promozione sui social.

Da giovedì 12 maggio la campagna non passerà inosservata: nelle pensiline delle fermate degli autobus e in altri luoghi della città appariranno gli scatti del fotografo Massimo Giovannini, che vuole stuzzicare le abitudini delle persone interrogandole sulle loro scelte di consumo e il loro stile di vita.

“Conosci ciò che indossi?” diventa quindi una domanda rivolta a tutte le persone che, distrattamente, non si preoccupano di come vengono prodotti i nostri abiti e soprattutto da chi e in quali condizioni. Ma ci sarà spazio anche per l’interazione perché i manifesti inviteranno le persone attraverso un QR code a scoprire cosa c’è “sotto” i nostri vestiti.

Il progetto “La bellezza che salva”

Il progetto “La bellezza che salva” nasce tra il 2020 e 2021 a Trento, grazie ad un partenariato guidato dal Centro Servizio per il Volontariato, insieme a Lilt Trento, Fondazione Hospice Trentino Onlus e due scuole superiori con 11 insegnanti, il Liceo Artistico Vittoria e l’Istituto Professionale Centromoda Canossa. Con il coinvolgimento di 63 studenti e studentesse delle classi terze e quarte, sono stati ideati, disegnati e confezionati capi d’abbigliamento e accessori – felpe, T-shirt, foulards, borselli ecc. – per i loro coetanei e persone adulte affette da gravi malattie. Un’esperienza di crescita che ha intrecciato volontariato, design e creatività e che ha avuto per protagonisti i giovani scesi in campo per aiutare i loro coetanei alle prese con una delle battaglie più difficili, quella contro il cancro. Un progetto, quindi, in grado di valorizzare il talento artistico e le competenze degli studenti nell’ideazione e creazione di prodotti di moda adatti ai bisogni dei pazienti oncologici.

“Vesti trasparente”: l’impatto sociale, economico e ambientale del fast fashion

Per dare continuità a questo progetto, che ha avuto risonanza nazionale, tanto da arrivare a meritarsi la copertina di Buone Notizie, l’inserto settimanale del Corriere della Sera dedicato al Terzo settore italiano, per la seconda edizione sono stati coinvolti l’Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche, l’Associazione Viraçao&Jangada, la Cooperativa ALPI (REDO Upcycling) di Trento, l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, Faircoop e la Campagna Abiti Puliti, parte di una rete globale (Clean Clothes Campaign). Mantenendo centrale il tema della moda giovanile, il progetto si è concentrato sull’impatto sociale, economico e ambientale della fast fashion e dell’industria dell’abbigliamento in generale, svelando i lati nascosti e poco conosciuti dei vestiti che indossiamo ogni giorno e delle conseguenze sui diritti umani e sul nostro Pianeta.

Per scoprire di più, l’appuntamento è a mezzogiorno di giovedì 19 maggio in sette piazze di Trento (Fiera, Dante, Duomo, Pasi, Lodron, Port’Aquila e Cristoforo Madruzzo) assieme alle studentesse e gli studenti, al CSV Trentino e ai referenti del partenariato.