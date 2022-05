La Fondazione Megalizzi cerca i suoi Ambasciatori

Anche quest’anno la Fondazione Antonio Megalizzi chiama a raccolta universitari e neolaureati per il suo “Progetto Ambasciatori”, con l’obiettivo di formare cittadine e cittadini europei consapevoli, informati/e e dotati/e di senso critico, secondo il messaggio di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista trentino che ha perso la vita nell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018.

Gli Ambasciatori e le Ambasciatrici, che saranno selezionati tramite la call presente sul sito della Fondazione, saranno formati durante una Summer School gratuita che approfondirà i temi legati all’Unione europea, la sua storia e il suo funzionamento, ma anche la comunicazione e l’attualità, in modo da fornire loro gli strumenti necessari per organizzare attività e laboratori nelle scuole o in altri ambiti educativi, a nome della Fondazione. Per candidarsi è sufficiente compilare l’apposito modulo nel portale della Fondazione Antonio Megalizzi da inviare entro e non oltre le ore 14:00 del 28/05/2022.

In occasione del compleanno di Antonio, inoltre, domenica 15 maggio, per 24 ore, andrà in onda sulle radio del circuito nazionale RadUni (per Trento aderisce la webradio della comunità universitaria Sanbaradio) la maratona radiofonica che riproporrà i lavori firmati dal giovane giornalista vittima dell’attentato di Strasburgo, assieme al collega e amico polacco Bartosz Orent-Niedzielski.