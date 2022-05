Una maratona radiofonica per tenere accesa la voce di Antonio Megalizzi

A Trento una panchina per l’Europa, dedicata ad Antonio Megalizzi

È stata inaugurata questo pomeriggio in via Belenzani a Trento la simbolica panchina per l’Europa dedicata ad Antonio Megalizzi realizzata dalla Gioventù Federalista Europea, in collaborazione con la Fondazione Antonio Megalizzi. La panchina, ritinteggiata con i colori della bandiera europea, riporta una significativa citazione dello stesso Megalizzi: “Unione Europea, perché? Le alternative sono inimmaginabili, ed […]