Concerto di Vasco a Trento, parlano i vincitori dell’Euregio Rock Band Contest

Trento – In piazza Fiera la presentazione dei sei vincitori dell’Euregio Rock Contest, che apriranno il concerto di Vasco Rossi. – 17/052022

Notte insonne, quella appena trascorsa, per i sei vincitori dell’Euregio Rock Contest che venerdì 20 maggio saliranno sul palco della Trentino Music Arena per aprire il concerto di Vasco Rossi.

Stamattina in piazza Fiera a Trento Atop the Hill, Hi Fi Gloom, Maitea, Michele Cristoforetti, The Rumpled e Toolbar si sono offerti ai media, manifestando la grandissima gioia per essere riusciti a salire su un treno che – lo sanno bene – è uno di quelli che ti passa davanti una volta sola nella vita. “Ho fatto fatica ad addormentarmi, faccio ancora fatica a realizzare che tutto questo è davvero reale”, dice Andrea dei Toolbar. “Un’emozione fortissima, sarà un’occasione per farsi sentire fuori dal Trentino e, chissà, fare il salto di qualità”, aggiunge Francesco, chitarrista di Michele Cristoforetti. Sincera Maitea: “Ho pianto, sì, ho pianto. E’ dura riprendermi. Mi ha colpito l’atmosfera molto bella che si è creata sabato tra i gruppi del contest”. Carichi Atop the Hill: “Davvero non sappiamo cosa accadrà venerdì”. Di sicuro nessuno di loro poteva immaginare di poter rispondere – se qualcuno gli avesse chiesto: Cosa farete venerdì? – “Suoneremo sul palco di Vasco!”.

“Per loro e per noi dell’organizzazione è un punto di partenza, non di arrivo, il cammino avviato non si esaurirà con il grande concerto di venerdì“, dice Fausto Bonfanti, non senza un momento di sbandamento dovuto all’emozione, del quale subito si scusa (“Ma sono state settimane faticose, intense, dure”). “Abbiamo visto una finale di grande qualità, tutti i gruppi che si sono messi in gioco hanno dato identità e dignità a un mondo e a una realtà culturale che prima di questo contest dell’Euregio era un insieme di isole galleggianti, scollegate tra loro, e che ora invece, grazie ai ponti che abbiamo costruito, danno vita a un interessante arcipelago. Siamo fiduciosi che ciò possa rappresentate l’inizio di un progetto che proseguirà anche negli anni prossimi, solidamente collegato alla Trentino Music Arena”.

191 gruppi iscritti, 143 ammessi, 60 passati alle semifinali live e 16 finalisti: sono i numeri dell’Euregio Rock Contest. Ma oltre ai numeri, la qualità: “Per noi il primo risultato di questa operazione è aver reso visibile il mondo della musica rock che questo territorio esprime e che non sempre è valorizzato, come invece merita: con piacere abbiamo constatato la qualità di tutti i 143 gruppi ammessi, tanto che il lavoro della giuria è stato davvero difficile, così che alla finale sono arrivati in 16, invece dei 12 inizialmente previsti”.

“Un risultato straordinario, mai nella storia della musica rock un grande artista ha fatto aprire la prima data del suo tour da band selezionate sul territorio”, afferma ancora Bonfanti, ringraziando Vasco Rossi per la sua disponibilità e per aver creduto convintamente a questa iniziativa, concedendo il suo endorsement. “Non smetteremo mai di dire: Grazie, Vasco”.

Bonfanti poi annuncia che ad affiancare i sei finalisti ci saranno anche quattro new-entry: Pindarica Band, Nascimbeni & Kino, Poor Works, Jambow Jane, che si esibiranno nelle altre date del tour di Vasco.

Un “in bocca al lupo” ai finalisti, esteso anche agli organizzatori, lo pronuncia l’assessore all’istruzione della Provincia di Trento, Mirko Bisesti, che esprime soddisfazione per essere riusciti “a costruire questa grande opportunità per gli artisti dell’Euregio”. Un augurio al quale si associa anche l’assessora alla cultura, all’istruzione e alle politiche giovanili del Comune di Trento, Elisabetta Bozzarelli.

Ai sei finalisti è stato fatto omaggio di un’opera creata appositamente dall’artista trentino Lome, una bottiglia di vino con etichetta personalizzata con i titoli delle canzoni di Vasco.