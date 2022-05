Concerto di Vasco Rossi a Trento: le strade chiuse oggi e domani venerdì 20 maggio

Concerto di Vasco Rossi: otto sottocomitati al lavoro per l’organizzazione

Proseguono i lavori per preparare la realizzazione della “Trentino Music Arena”, la nuova area nella zona di San Vincenzo, a Trento Sud, che il 20 maggio prossimo ospiterà il concerto di Vasco Rossi. Un evento che necessita di un’organizzazione complessa, per cui è stato costituito un Comitato di coordinamento, articolato in otto sottocomitati che si […]