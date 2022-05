Le dirette di Generazioni LIVE, per raccontare sui social la sostenibilità, l’antica arte della tipografia e l’informazione

Sono ripartiti gli appuntamenti in diretta Instagram di Generazioni, il progetto culturale regionale dedicato alle storie di giovani che hanno utilizzato gli strumenti offerti dal digitale – e in particolare i social media – per promuovere e dare valore ai propri progetti.

Dopo il primo appuntamento, giovedì 19 maggio, in cui Silvia Moroni, green influencer, eco gastronoma e docente ha raccontato come sia possibile usare i social media per veicolare contenuti legati all’ambiente e alla cura del pianeta, Generazioni LIVE prosegue con “Che carattere!”, in programma giovedì 26 maggio, sempre alle 20.30, è dedicato a una professione tanto antica quanto affascinante, quella del tipografo. La protagonista è Martina Vincenti, @latipografa_toscana su Instagram. Classe 1985, nata a Pisa, nella Toscana più autentica, si diploma in Grafica Pubblicitaria nel 2004, per poi trasferirsi a Casale Marittimo, dove lavora come graphic designer in Oliviero Toscani Studio. Nel 2012 il colpo di fulmine per il mondo della stampa e della tipografia, con il diploma in “Tecnico delle Industrie Grafiche”. «La stampa a caratteri mobili – racconta nel suo sito – è fatta di lentezza, dedizione e passione». Qualità che a lei non mancano. A Generazioni LIVE, racconterà come una professione nata nel 1450 possa trovare una nuova giovinezza grazie alle potenzialità del web e dei social.

Il terzo e ultimo appuntamento di Generazioni LIVE, martedì 31 maggio alle 20.30, è con “Generazione Magazine” (@generazione su Instagram), una giovanissima realtà editoriale con base a Roma. Il magazine si occupa di cultura, società, economia, ma anche innovazione tecnologica, arte e spettacolo. A “fare” il giornale è una vivace redazione di giovani con un’età media inferiore ai 25 anni. Con loro ragioneremo su come è cambiato il modo dell’informazione e in particolare su come si informa la generazione Z, cioè quella composta dalle persone nate fra il 2000 e gli anni ’10 del nuovo millennio.

Tutti gli appuntamenti andranno in diretta Instagram sul profilo di Generazioni (www.instagram.com/ generazioni_) e in contemporanea sul profilo dell’ospite. Il video dell’intervista rimarrà poi sul profilo Instagram di Generazioni e verrà caricato sulla pagina Facebook (www.facebook.com/ progettogenerazioni), sul canale YouTube (www.youtube.com/generazioni) e sul profilo Spreaker di Generazioni come podcast audio (www.spreaker.com/show/ generazioni).