Settenovecento, alla scoperta di Besenello e Volano sabato 28 e domenica 29 maggio

Palazzi, castelli e marzemino nello stemma di Isera

Nel 1216 viene citato illi de Ysera, et de Brancolino, et de Marano, et de Folaxo e nel 1220 si trova scritto Lisera, ma dopo pochi decenni si parla solo di Isera. Secondo gli storici deriverebbe da “illi in sera“, cioè “quelli che sono a ponente“. Dell’epoca del bronzo sono i reperti rinvenuti a Castelcorno […]