Piantati 100 alberi per 100 bambini nati nelle famiglie Itea

Durante i festeggiamenti per l’importante traguardo dei cento anni raggiunto da Itea, i suoi dipendenti hanno deciso di dedicare un momento ad un’attività utile all’ambiente e all’intera collettività. un’azione concreta che farà bene al pianeta, come un piccolo contributo per il rimboschimento di una delle foreste colpite dalla tempesta Vaia, per dare un segno verde di speranza per le generazioni future.

Per questo, i dipendenti Itea, prendendo parte all’iniziativa organizzata dalla Società grazie alla collaborazione del suo Circolo ricreativo aziendale (CRAL) e all’Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD), hanno organizzato una vera e propria “festa degli alberi”: 100 sono gli anni di attività di Itea e 100 sono gli alberi piantati in una delle aree del Parco Naturale di Paneveggio messa a disposizione da APROFOD che ha seguito il personale Itea nelle operazioni di piantumazione per la ricostituzione del bosco in un’area colpita dalla tempesta Vaia.

APROFOD gestisce il patrimonio forestale trentino puntando non solo alla sua conservazione e valorizzazione, ma anche alla ricerca applicata e alla sperimentazione per ottimizzare la gestione silvo-pastorale e faunistica delle foreste trentine. L’agenzia cura inoltre l’educazione, l’informazione e la formazione relativa alle professioni della montagna e ai valori naturali della foresta e degli ambienti montani, oltre che alla promozione dell’ambiente trentino in ambito turistico e culturale, in tale prospettiva il personale di Itea, oltre a essere accompagnato nella messa a dimora delle piante, è stato accolto dal personale forestale che ha fatto un breve resoconto dell’evento Vaia e del progetto di Trentino Tree Agreement.

“Ogni albero dei 100 piantati oggi – ha detto la presidente di Itea, Francesca Gerosa -, avrà simbolicamente un nome, il nome di un bambino tra i primi 100 nati in una famiglia residente in una casa Itea, dato che mediamente sono circa un centinaio i bambini che nascono ogni anno all’interno dei nostri nuclei. I nomi dei nuovi nati, comunicati dalle famiglie che hanno deciso di dedicare una pianta di questa iniziativa ai loro bimbi, saranno pubblicati sui prossimi numeri della rivista Itea “Edilizia abitativa”.