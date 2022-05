A Trento arriva una mostra su Bansky

Lunedì riapre il Mart: è il primo museo che riparte in Italia

Tra le novità introdotte dal nuovo Dpcm c’è anche la riapertura dei musei, limitatamente ai territori classificati come “zona gialla” come il Trentino. Un’opportunità che il Mart di Rovereto non si è lasciato sfuggire, e a partire da lunedì 18 gennaio sarà il primo museo d’Italia che riapre al pubblico dopo dopo la lunga pausa […]