San Michele: al posto del mercatone Uno aprirà Max Factory, che cerca 20 nuove risorse

Sarà il Gruppo Max Factory a prendere il posto dell’ex Mercatone Uno di San Michele all’Adige, in via Brennero 4, con l’apertura del primo punto vendita in Trentino-Alto Adige, una volta che saranno conclusi i lavori di riqualificazione e ristrutturazione dello spazio di 4.500 mq ormai abbandonato da anni.

L’opening del nuovo megastore a San Michele all’Adige, prevista entro l’estate, comporterà l’assunzione da parte Gruppo di 8 ex dipendenti Mercatone Uno, ai quali si aggiungeranno circa venti nuove risorse che saranno dedicate ai comparti fashion e home dello store. Si ricercano uno Store Manager e due Capi Reparto, due Visual Merchandiser, diversi addetti vendita e cassa, magazzinieri. Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio cv alla mail hr@maxfactory.eu.

“La prossima apertura a San Michele all’Adige sancisce l’ingresso di Max Factory nella regione Trentino-Alto Adige e, per questo motivo, riveste un importante ruolo strategico nel nostro programma di sviluppo sul territorio italiano. Prevediamo, anche per questa nuova apertura, nuove assunzioni, oltre al reintegro di alcuni degli ex dipendenti Mercatone Uno”, commenta Stefano Giorgetti, direttore Generale di Max Factory. “Siamo forti della nostra formula one shop stop. Visitando il nostro punto vendita si possono soddisfare diverse necessità della famiglia ottimizzando i tempi dello shopping”

“La comunità ha colto molto positivamente la notizia dell’imminente apertura a San Michele di Max Factory. L’ex Mercatone Uno costituiva un luogo occupazionale per tanti lavoratori del territorio e siamo certi che il nuovo megastore lo sarà altrettanto. Inoltre, offriva beni in comodità senza doversi spostare in città. Con i vertici di Mercatone Uno, come Sindaco, ho sempre collaborato in maniera proficua organizzando insieme anche eventi per il nostro territorio. Dai primi contatti assunti con Max Factory e, in particolare, con il direttore generale, ho colto molta positività e attenzione e sono, quindi, convinta che si possa lavorare bene assieme. Parimenti importante è l’aspetto paesaggistico, visto che l’immobile ex Mercatone Uno stava via via degradando. Vederlo ritornare in vita non può che rappresentare un buon biglietto da visita per San Michele all’Adige”, commenta Clelia Sandri, sindaco di San Michele all’Adige.

Lo store di San Michele all’Adige, dotato di un ampio parcheggio con più di 200 posti, offrirà prodotti per tutta la famiglia, abbigliamento uomo, donna e bambino, casalinghi e articoli per la cucina, decorazione della casa, tessile, cartoleria, pet, giocattoli e bricolage.