Al Festival dell’Economia Fugatti e Ianeselli uniti sulla Circonvallazione di Trento

Unanime il messaggio che il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ed il sindaco di Trento Franco Ianeselli hanno lanciato oggi, al Festival dell’Economia, in occasione dell’incontro, nella sede di piazza Dante, con il responsabile del dicastero alle Infrastrutture e alle mobilità sostenibili Enrico Giovannini, rispetto al tema della tanto dibattuta Circonvallazione ferroviaria di Trento. “Abbiamo presentato al ministro Giovannini l’unitarietà di intenti di Provincia autonoma e Comune di Trento in merito al progetto della circonvallazione ferroviaria del capoluogo, opera strategica inserita nel raddoppio della linea del Brennero e finanziata dal PNRR. Abbiamo comunicato inoltre al ministro la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto, riguardo al via libera nella valutazione di impatto ambientale, e confermato la volontà per prosecuzione di questo progetto che trasformerà in positivo la città di Trento e il Trentino”, hanno detto Fugatti e Ianeselli al termine dell’incontro, a cui hanno partecipato l’assessore comunale alla transizione ecologica e mobilità Ezio Facchin, il direttore generale della Provincia Paolo Nicoletti e il dirigente generale Raffaele De Col, si è parlato anche dei siti inquinati di Trento nord in relazione all’opera. A tale riguardo prosegue l’approfondimento congiunto alla ricerca di una soluzione complessiva allineata con i tempi di realizzazione dell’infrastruttura.

Le sfide della mobilità sostenibile e i risvolti sul territorio trentino sono state dunque al centro dell’appuntamento inserito fra i due eventi del Festival a cui ha preso parte il ministro: l’incontro di questa mattina in ricordo di Jean Paul Fitoussi, l’economista recentemente scomparso, e la tavola rotonda nel pomeriggio su “Osservatorio sul Pnrr: obiettivi raggiunti e criticità”, entrambi al Teatro Sociale.