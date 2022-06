Il Consiglio regionale premia nonna Maria, allevatrice a 90 anni

Borgo Valsugana, inaugurato il nuovo Centro Territoriale della Figc

Un polo educativo per promuovere la cultura dello sport. È stato inaugurato a Borgo, presso il locale centro sportivo comunale e -primo in Trentino – è uno dei 200 che la Federazione Italiana Giuoco Calcio vuole avviare in Italia; lunedì prossimo, invece, sarà la volta di quello di Egna, in Alto Adige. Il Centro Federale […]