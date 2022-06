Torna in presenza la festa per il Kaki di Nagasaki di Trento, simbolo di pace

Tornerà ad essere festeggiato domenica 12 giugno 2022 alle ore 18 con un evento finalmente aperto al pubblico, dopo due anni di solitudine da pandemia, il piccolo Kaki di Nagasaki, piantato cinque anni fa nel giardino Alexander Langer di Trento.

La pianta, una delle figlie dell’albero sopravvissuto al bombardamento atomico di Nagasaki nel 1945 e curato dall’arboricoltore giapponese Masayuki Ebinuma, fa parte del progetto “Kaki Tree Project – la rinascita del tempo”, concepito dallo stesso Ebinuma insieme all’artista Tatsuo Miyajima, per trasmettere alle persone, ed in particolare ai più giovani, l’importanza della pace e della vita, prendendosi cura delle piante di kaki di “seconda generazione” in ogni parte del mondo.

Anche l’associazione culturale trentina Finisterrae Teatri ha aderito al progetto e, grazie al sostegno del Comune di Trento e del Forum Trentino per la pace e i diritti umani, è riuscita a portare in città una delle piante. Il kaki ospite del giardino Langer è stato piantato nel 2017 alla presenza di Masayuki Ebinuma e dei rappresentanti dell’associazione Nagasaki – Brescia – Kaki Tree Project – Europe. “Il quinto anniversario della piantumazione cade in un momento drammatico e carico d’incertezza per l’umanità intera”, spiegano i responsabili di Finisterrae Teatri: “Per questo la festa assume un particolare significato e sarà importante ritrovarsi in tanti attorno alla piccola pianta per affermare il nostro impegno per la pace, un impegno che va coltivato in ogni gesto ed ogni pensiero di ogni giorno; per non far mai venire meno la speranza”.

L’evento, che inizierà alle ore 18 al Parco Langer di Trento intorno al Kaki, sarà animato da piccole incursioni clown dedicate al meraviglioso brivido della vita, a cura del gruppo Nasi Rossi di Finisterrae Teatri in collaborazione con l’Associazione Dottor N.O.Ris. Con la partecipazione di Forum Trentino per la pace e i diritti umani, fino ad una conclusione conviviale condivisa, per cui ogni partecipante è chiamato a portare qualcosa.