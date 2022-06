Walk&Think – Educhiamoci alla vita, con il Centro Trentino di Solidarietà una camminata contro le droghe

“UniTrento per l’Afghanistan e Ucraina”: parte la campagna per il diritto allo studio di chi fugge dalla guerra

L’Università di Trento lancia una raccolta fondi per l’Ucraina e per l’Afghanistan, con un occhio di riguardo a chi, fuggito dalla guerra, vuole continuare a studiare e a fare ricerca. “Lo studio e la libertà scientifica sono diritti umani – il messaggio portato avanti dalla campagna “UniTrento per l’Afghanistan e Ucraina” -. In Afghanistan e […]