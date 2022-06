Mettiamoci in cammino, una serata dedicata alle potenzialità del turismo “green”

Mercoledì 22 giugno a Faver la serata “Mettiamoci in cammino”

I cammini rappresentano un’opportunità per conoscere i territorio a passo lento, nonché degli strumenti di sviluppo locale partecipato per e con la comunità.

Mercoledì 22 giugno alle 20.30, nella sala consiliare di Faver (Altavalle), si rifletterà proprio su questo tema andando ad approfondire la conoscenza di alcune esperienze realizzate in altri territori e vallate del Trentino.

La serata, “Mettiamoci in cammino”, è promossa dal Circolo Acli Valle di Cembra in collaborazione con il gruppo spontaneo di residenti “Destinazione Val di Cembra”. La presentazione delle esperienze realizzate “fuori vallata” servirà come punto di partenza per valutare possibili ipotesi di sviluppo di queste proposte in Valle di Cembra.

Interverranno Maddalena Natalicchio e Silvia Volpato per il Cammino di San Rocco, Maura Gasperi per il Cammino di San Vili, Ivan Pintarelli per l’Ecomuseo Argentario, Elisabetta Nardelli per Trentino Marketing e Walter Nicoletti per le Acli Trentine.