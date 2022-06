A Cles parte oggi il campeggio per gli allievi vigili del fuoco

I Frati lasciano Cles. Un “grazie” lungo 385 anni

Presenti in Valle già dal 1630, nel periodo della peste, in un momento difficile in cui la popolazione fece voto di erigere un convento, pur di non essere più afflitta da questo morbo, i Frati Francescani Minori lasciano Cles. In tutti questi anni luogo di incontro e di accoglienza per gli abitanti della zona, dal […]