A Rovereto parte l’ottava tappa del Giro Donne

Parte l’8 luglio da Rovereto l’ottava tappa del Giro Donne. Tommaso Pelagalli/BettiniPhoto©2021

Rovereto si tinge di rosa un’altra volta: quest’anno il Giro Donne, che correrà l’ottava tappa interamente in Trentino, partirà dalla Città della Quercia per arrivare ad Aldeno.

104 i chilometri che saranno percorsi transitando anche sul Passo Bordala e lambendo il Lago di Cei. La partenza è fissata per le 11 di venerdì 8 luglio in Corso Bettini. La carovana percorrerà poi Corso Rosmini fino a Piazzale Paolo Orsi e da lì correrà lungo la SS12 fino alla rotonda di Corso Verona per poi lasciare la città verso Sabbionara.

Un evento che rappresenta un’importante vetrina per il territorio lagarino e che porterà centinaia di appassionate e appassionati in Trentino. Il Giro Donne è una corsa a tappe femminile di ciclismo su strada che si svolge annualmente ed è il più importante dei “grandi giri” di ciclismo femminile: dal 2016 è anche parte del calendario Women’s World Tour.

Il Giro Donne ha preso il via il 20 giugno con la cronotappa di Cagliari, ha attraversato la Sardegna e sta percorrendo Emilia Romagnia, Lombardia e Trentino. Si concluderà a Padova.

Inevitabile qualche disagio per il traffico durante lo svolgimento della gara. Dalle 22 del 7 luglio alle 16 dell’8 luglio sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e dalle 6 alle 16 dell’8 luglio il divieto di transito in viale Trento, nel tratto tra via Chiocchetti e via San Francesco e in corso Bettini.

Dalle 6 alle 16 dell’8 luglio divieto di transito e di sosta con rimozione forzata ambo i alti in via San Francesco, nel tratto tra via San Giovanni Bosco e corso Bettini e in via Sticcotta. Dalle 6 alle 12 dell’8 luglio divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e dalle 10 alle 13 istituzione del divieto di transito nelle strade interessate dal percorso e in quelle immediatamente adiacenti al percorso.