Concorso Müller Thurgau a Cembra: boom di iscrizioni dall’Italia e dall’estero

Ben 82 etichette hanno deciso di partecipare alla 19^ edizione del Concorso Internazionale per celebrare il Müller Thurgau organizzata dal Comitato Mostra Valle di Cembra. Il prestigioso evento ha visto un notevole incremento delle iscrizioni dall’Italia e dall’estero, oltre il 20% in più rispetto alla media degli ultimi anni. Ciò rappresenta un evidente segnale dell’euforia ritrovata da parte delle aziende vinicole non solo italiane ma anche provenienti da paesi esteri, le quali compongono il 30% del totale dei vini in concorso: 26 etichette di cui 18 tedesche, 4 svizzere e 4 dalla Repubblica ceca.

Il panel di degustazione, organizzato il 17 giugno presso il comune di Cembra Lisignago e composto da 18 tecnici tra giornalisti di settore, sommelier delle diverse associazioni di riferimento ed enologi, ha avuto il compito di analizzare e giudicare gli 82 vini in gara seguendo 4 step: vista, olfatto, gusto e gusto-olfatto. Diversi erano i premi in palio per le varie fasce dei punteggi: tra 80 e 84/99 punti per ricevere la Medaglia d’Argento, tra 85 e 89/99 punti per la Medaglia d’Oro ed infine la Gran Medaglia d’Oro ottenuta una volta superati i 90 punti.

Grazie al supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, il prossimo 1° luglio avrà luogo la cerimonia di premiazione organizzata nell’ambito della XXXV edizione della Rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna. L’inizio è stato fissato per le 20:30 e a dare il via alla serata sarà il team di Cantina Social-Digital Wine Informers, esperti nel cogliere i punti forza nella comunicazione del vino attraverso i social media.

La cerimonia di premiazione avrà inoltre un ruolo centrale nel mostrare al pubblico quanto il Müller Thurgau sia un prodotto versatile negli abbinamenti a tavola grazie al nuovo format “Il Giro del Mondo in 80 Müller“, che quest’anno vedrà come protagonista la cucina giapponese presentata da Mime Kataniwa, concorrente di MasterChef Italia 11, unito all’abbinamento dei prodotti targati Müller Thurgau con speciali finger food.