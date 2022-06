Dal 2 luglio al Parco Naturale del Monte Baldo tornano gli appuntamenti di Musica Natura Relazioni

Inaugurato il percorso pedonale al Bersaglio di Ala

È stato inaugurato nella mattinata di oggi, sabato 17 aprile, il percorso in località al “Bersaglio” di Ala, un itinerario pedonale in nove tappe storico-naturalistiche fruibile da tutti, e disponibile per turisti e scuole, alla scoperta delle ricchezze del territorio. Al centro degli approfondimenti proposti lungo il facile percorso pedonale di 3 chilometri che, partendo […]