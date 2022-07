È Liliana Bertoldi di Levico la quarta vittima della tragedia della Marmolada

Foto Facebook Liliana Bertoldi

Sarebbe Liliana Bertoldi, 54 anni, di Levico la quarta vittima della tragedia in Marmolada di domenica 3 luglio. Se per la conferma finale si attende l’esito dell’analisi del Dna sui resti delle vittime, richiesto dalla Procura di Trento al Ris di Parma, sembrano esserci pochi dubbi ormai sull’identità della donna, che lascia tre figlie, Francesca, Sara e Caterina, anche loro appassionate di montagna e di sport invernali.

Molto nota in tutto il Trentino, Liliana Bertoldi oltre che essere una grande appassionata di montagna, lavorava come ambulante con un furgone per la vendita di polli allo spiedo.