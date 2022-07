Cinema muto, escursioni e musica a domicilio nel Parco del Monte Baldo

Il weekend tra l’8 e il 10 luglio è ricco di appuntamenti al Parco del Monte Baldo

Il cinema muto musicato dal vivo, una passeggiata notturna alla scoperta degli insetti, un’escursione-conversazione sull’Altissimo con Marco Albino Ferrari e la presidente della SAT Anna Facchini, il concerto del Coro della Sosat in vetta all’Altissimo e la musica della BandaStorta portata a domicilio a Brentonico e nelle sue frazioni sul rimorchio di un trattore.

È un fine settimana caldo come le temperature di questi giorni quello di “Musica Natura Relazioni”, il cartellone di eventi estivi nel Parco Naturale del Monte Baldo che riunisce in sé la bellezza dei tre elementi cui deve il nome: musica, natura e relazioni.

Spettacoli e passeggiate, concerti e degustazioni, per lo più all’aria aperta, nei rifugi, sui prati, nelle corti e nei palazzi di quella parte di Trentino che avvolge a settentrione il Monte Baldo sui territori dei cinque Comuni del Parco: oltre a Brentonico e Mori, Ala, Avio e Nago-Torbole.

Si parte venerdì 8 luglio, alle 21, a Nago nel parco di via Piazzola con un cinema all’aperto davvero speciale. Tra suoni, effetti e rumori La Piccola Orchestra Lumiére accompagnerà il pubblico in un viaggio coinvolgente nel cinema muto con musica dal vivo: è il “Cinema Lumière”, due capolavori del film muto di Buster Keaton, che non mancherà di coinvolgere il pubblico nella realizzazione degli effetti.

Mentre sullo schermo scorrono le sequenze di One Week (1921) e The Boat (1920), i tredici eclettici musicisti sonorizzano ogni azione con le composizioni originali di Nicola Segatta e con effetti speciali.

Sabato 9 luglio ai Prai de Nac si inseguono i Canti di insetti a Nago accompagnati dagli esperti della Fondazione Museo Civico di Rovereto in una passeggiata naturalistica serale, con partenza alle 21, alla scoperta delle caratteristiche di questo ambiente, durante la quale impareremo a riconoscere la voce degli insetti che lo abitano. Si parte dal sentiero SAT 601, raggiungibile in circa 14 km da Nago, seguendo le indicazioni per il Monte Baldo.

Domenica 10 luglio si festeggiano gli 80 anni della SAT Mori e i 130 anni del Rifugio “Damiano Chiesa” sul Monte Altissimo.

Si parte alle 9.30 dal rifugio Graziani per una conversazione a tappe – in una facile escursione di 4 chilometri (dislivello 400 m) su dolce mulattiera – sull’uomo e la montagna, salendo il Baldo, tra la presidente della SAT Anna Facchini e Marco Albino Ferrari: Premio ITAS, Gambrinus, Cortina, Majella, Pelmo d’Oro e Giornalista dell’anno ANA, Marco Albino Ferrari è una delle voci più autorevoli e riconosciute dell’alpinismo italiano.

Alle 12 in vetta uno dei più storici e apprezzati cori di montagna italiani, il Coro della SOSAT, in concerto diretto dal maestro Roberto Garniga tra i prati sommitali dell’Altissimo, in prossimità del Rifugio, con un panorama a 360 gradi, per ascoltare e cantare la montagna.

Sempre domenica 10 luglio, a Brentonico e frazioni, un trattore porterà la musica di BandaStorta a domicilio, a tutti, percorrendo strade e contrade! “Un trattore e una banda” è un format collaudato di musica mobile: il rocambolesco ensemble di ottoni e percussioni viaggerà a bordo del carrello di un trattore portando il suo divertente spettacolo a residenti e turisti dell’altopiano.

Il 16 luglio al Castello di Avio per la Notte al Castello, tra Luna ed Enantio ci saranno davvero tutti gli ingredienti per una serata da sogno; un concerto dedicato alla luna, col Duo Hana e Maurizio Camardi si sposerà alla visita guidata del Castello e alla degustazione dell’Enantio dei Viticoltori in Avio. Il tutto nell’ambito delle “Sere FAI d’Estate”.

La sera successiva, il 17 luglio, nella bella corte della Cantina Mori Colli Zugna – main sponsor di Musica Natura Relazioni – sarà la volta di Parole, parole…, omaggio a Mina e alle più belle canzoni degli anni ‘70, con la Jazz Vicenza Orchestra e lo scrittore Stefano Ferrio, nipote del compositore di fiducia di Mina, Gianni Ferrio. Non mancheranno le bollicine di Morus Trento Doc e la possibilità di una visita guidata alla Cantina.

Il programma completo di Musica Natura Relazioni – che prevede sia eventi gratuiti che a pagamento – è su https://www.musicanaturarelazioni.it

L’evento, con la direzione artistica Giovanni Costantini, è promosso dal Parco Naturale Locale del Monte Baldo col sostegno dei Comuni di Brentonico, Mori, Ala e Nago-Torbole e in collaborazione con: Fondazione Museo Civico di Rovereto, FAI Castello di Avio, Circolo Arci Brentonico “Ugo Winkler”, SAT Sezione di Mori, Pro Loco Mori Val di Gresta, Palestra d’Orchestra, Accompagnatori di territorio del Trentino, Federazione Cori del Trentino.

Main sponsor dell’iniziativa è la Cantina Mori Colli Zugna; hanno contribuito Cassa Rurale Vallagarina e Policura. L’organizzazione è di Impact Hub Trentino, col supporto di APT Rovereto Vallagarina Monte Baldo.