Siccità, la Protezione civile: “Evitate di accendere fuochi”

Ucraina, guasto di un mezzo della Protezione civile trentina diretta in Moldavia

Il guasto di un mezzo non ha fermato la colonna mobile della Protezione civile trentina e altoatesina, che questa sera raggiungerà il comune di Bucovina, in Romania. La meta finale è una località a 30 chilometri da Chișinău, capitale della Moldavia, dove si trova il magazzino logistico dell’Ispettorato generale per le situazioni di emergenza del […]