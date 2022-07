Contenuto l’incendio che da domenica brucia sul Monte Baldo. Una quarantina i vigili del fuoco attivi

“Facevamo fatica a stare in piedi”, il racconto di un missionario in Croazia

“Erano le sei e trenta del mattino, stavo andando in cucina e improvvisamente è caduto un quadro”. Inizia così il racconto di padre Mariano Passerini, originario di Besagno, frazione di Mori, dal 2010 in Croazia per promuovere la causa di beatificazione di Ivan Bonifacio Pavletic per conto della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione. “Il quadro […]